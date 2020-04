Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis am Covid-19-Virus gestorben sind, ist auf sechs gestiegen. Das Gesundheitsamt erreichte die Meldung, dass ein 95-jähriger Mann mit Vorerkrankungen verstorben ist. In Mittelsachsen gibt es jetzt 251 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitagmittag). Das sind vier Erkrankte mehr, als am Donnerstag vermeldet.

Im Raum Döbeln ein Erkrankter mehr

Die Zahl der Erkrankungsfälle teilt sich wie folgt auf: Altkreis Döbeln 79, Altkreis Mittweida 71 und Altkreis Freiberg 101. Im Raum Döbeln ist damit die Zahl der Coronafälle um eins gestiegen.

Kfz-Zulassungsstelle öffnet ab Montag für Bürger

Die Terminvergabe durch die Kfz-Zulassungsstelle wird ab Montag erweitert – nunmehr für Bürger außerhalb der Kfz-Branche. Der Zutritt zur Kfz-Zulassungsbehörde Mittelsachsen an den drei Standorten ist nur nach telefonischer Terminvereinbarung oder mit einem online gebuchten Termin (Button Kfz-Terminvorbereitung/Wunschkennzeichen) gestattet. Ohne Termin erfolgt kein Einlass. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Erfassungsbogen zur Infektionskettenverfolgung ausfüllen. Termine werden aktuell unter Beachtung der Corona-Regelungen und der Kapazitäten der Kfz-Zulassungsbehörde montags bis freitags für die Zeitfenster 9 bis 12 Uhr und dienstags/donnerstags 13 bis 17.30 Uhr vergeben. Erreichbar ist die Dienststelle Döbeln Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 13 bis 17.30 Uhr unter der Rufnummer 03731/799 13 51.

Von Olaf Büchel