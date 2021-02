Corona: Seit Samstag 14 neue Todesfälle in Mittelsachsen

Döbeln/Mittelsachsen

Am Samstag vermeldete das Gesundheitsamt 59 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Am Sonntag kamen 22 weitere dazu. Die Zahl der seit März infizierten Personen steigt somit auf 14866. Im Altkreis Freiberg infizierten sich bis dato 6208 (+28), im Altkreis Mittweida 5725 (+33) und im Altkreis Döbeln 2933 (+20) Menschen mit dem Coronavirus. Laut dem RKI liegt der Inzidenzwert für Mittelsachsen bei nun 124,6. Das ist ein weiterer leichter Rückgang. Die Zahl der Todesfälle kletterte auf 464 (+14). Laut Gesundheitsamt lagen am Sonntag 98 Patienten wegen Corona in Kliniken im Landkreis (+2 zum Vortag). 13 Patienten werden beatmet (+1).

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer