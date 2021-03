Corona-Selbsttests sind Fehlanzeige in den Schulen der Region Döbeln

Region Döbeln

Ab der kommenden Woche sollen im Freistaat alle Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht in die Lehreinrichtung zurückkehren. Um das Infektionsgeschehen kontrollieren zu können, wollte das Land Sachsen den Schulen Selbsttests zur Verfügung stellen.

Eine wöchentliche Vorlage eines negativen Ergebnisses sollte die Voraussetzung für den Schulbesuch sein. Doch der Plan geht nicht auf: Die Tests stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung. In der Region Döbeln greifen die Schulleiter deshalb auf die Vorgehensweise vom Jahresbeginn zurück.

Praxisteam hilft

„Planmäßig“ läuft der Start am Montag im Döbelner Lessing-Gymnasium. Wie bereits im ersten Lockdown starten die Klassenstufen fünf bis zehn mit dem Wechselunterricht in A- und B-Klassen. Weil die eigentlich geforderten Selbsttests noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, greift die Schule vorerst auf Schnelltests zurück.

Diese wird am Montagvormittag Allgemeinmedizinerin Petra Lorenz aus Ziegra mit ihrem Praxisteam durchführen, und zwar für die siebenten bis zehnten Klassen. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Die Schule baut eine Teststrecke auf und es können etwa 30 Schüler pro halber Stunde getestet werden.

Etwa die Hälfte der Schüler habe sich dafür gemeldet, so Schulleiter Michael Höhme. Wenn später dann ausreichend Schnelltests zur Verfügung stehen, sollen die Schüler diese eigenständig, unter Anleitung der Lehrer wahrscheinlich montags in der ersten Stunde durchführen.

Die Oberschule Am Holländer in Döbeln-Nord will am Montag die alte Sporthalle für die Schnelltests nutzen, wie Schulleiterin Katrin Wagner erklärt. Die Schülerinnen und Schüler werden dorthin geleitet. „Diese Tests übernehmen wieder geschulte Mitarbeiter des DRK und natürlich erfolgen sie nur bei den Schülern, bei denen die Eltern eingewilligt haben“, sagt die Schulleiterin. In den Unterricht vor Ort starten am Montag zirka 230 Mädchen und Jungen. Es gibt Wechselunterricht, auch die Kinder, die zunächst im Homeschooling bleiben, sind laut Wagner „versorgt“.

Tests bis Donnerstag

Abschlussklassen und Vorabschlussklassen hatten bereits in den zurückliegenden Wochen Präsenzunterricht am Berufsschulzentrum Döbeln (BSZ). Für alle anderen ist der Start am Montag, für die meisten davon ebenfalls im Wechselunterricht. Nur für die Klassen, die sehr klein sind, ist der Wechsel nicht erforderlich, wie Schulleiterin Katrin Neumann erklärt.

Auch sie hat sich wieder um das DRK bemüht, das die freiwilligen Schnelltest mit den Berufsschülern absolvieren soll. Freitagmittag stand zu 95 Prozent fest, dass das auch so klappt. „Wir lassen dann gruppenweise am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag testen, weil die Schüler an unterschiedlichen Tagen in der Einrichtung sind“, sagt Katrin Neumann.

Maximal 15 Schüler pro Klasse

In Roßweins Oberschule starten die Schüler am Montag mit dem Wechselmodell. Die Klassen werden geteilt, maximal 15 Schüler auf einmal haben Unterricht in Präsenz nach normalem Stundenplan. Was das Testen angeht, wird zunächst noch einmal das DRK Döbeln-Hainichen in der Oberschule anwesend sein, um das Angebot für die Klassen sieben bis neun zu unterbreiten. Solange Selbsttests nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, bleibt das Testen freiwillig. Später werden die Lehrer geschult, um die Schüler montags früh im Unterricht bei den verpflichtenden Tests anleiten zu können.

Schnelltest ab Klasse sieben

„Ich habe die Kinder, die Namen, den Plan...“ Kristin Dorias-Thomas, Leiterin der Oberschule Peter Apian in Leisnig, hat für den Schulbeginn am Montag alles vorbereitet. 155 Schüler treten zum Unterricht an, jeweils die Hälfte der Klassen ab Klasse fünf. Auf Corona getestet werden kann ab Klasse sieben. Das übernimmt die Leisniger Arztpraxis Ernst-Christian Schleußner.

Für 45 der 80 Schüler gaben die Eltern ihr Einverständnis für den Schnelltest am Montag. „Das sind etwa 55 Prozent, im Lehrerkollegium sogar noch etwas mehr – ich freue mich über die doch recht hohe Quote“, sagt die Schulleiterin.

Ihr Dank geht an das Lehrerkollegium. Lehrerinnen und Lehrer hatten telefonisch und online über Lernsax die Bereitschaft zum Testen bei den Eltern abgefragt. Die Schulleiterin hofft, dass sich dies verstetigt, sich die Testbereitschaft nach und nach erhöht und alle so entspannt wie möglich damit umgehen. Sie wartet sehr auf die angekündigten Selbsttests, welche die Schüler als Laientest an sich vornehmen können. Diese sind dann flächendeckend, für alle.

Planungen laufen seit Wochen

Auch in Hartha laufen die Vorbereitungen, den Lieferschwierigkeiten der Selbsttests zum Trotz auch nicht erst seit ein paar Tagen. „Wie schon zu Anfang des Jahres wird geschultes Personal des DRK jeden, der will, am Montag testen. Dafür haben wir schon vor zwei Wochen abgefragt, wer das Angebot wahrnehmen möchte“, sagt die Schulleiterin des Martin-Luther-Gymnasiums, Heike Geißler. Auch an Harthas Gymnasium wird es Wechselunterricht geben. Nächste Woche werden dann die 211 Schülerinnen und Schüler der Gruppe A erstmals an die Schule zurückkehren. 75 von ihnen haben sich für einen freiwilligen Test entschieden. Die 76 Kinder der Klassenstufen fünf und sechs sind aber von den Tests ausgenommen.

An der Pestalozzi-Oberschule wird das DRK ebenfalls aktiv werden. „Es ist schön, dass das Testpersonal auch an die kleineren Schulen kommt. Das finde ich richtig gut“, sagt Schulleiterin Heike Brüssau. Im Januar mussten sich die Schüler noch zum Testzentrum am Gymnasium begeben. Auch an der Oberschule gilt die Anweisung des Schulamts, dass die Abschlussklassen und die Kinder der 5. und 6. Klassen nicht zu testen sind. „Die Älteren wurden ja bereits zweimal getestet und bei den Fünft- und Sechstklässlern ist das Testen problematisch. Ihre Nasen sind noch zu klein für die Teststäbchen“, sagt Heike Brüssau. Von den insgesamt 270 Schulrückkehrern an der Pestalozzi-Schule hat laut der Schulleiterin rund ein Drittel einem Test zugestimmt.

DRK testet auch in Waldheim

180 Schüler beginnen am Montag wieder den Unterricht in der Oberschule Waldheim, die im Wechselmodus arbeitet. Die Hälfte der Schüler bleibt für eine gewisse Zeitspanne zu Hause, während die andere Hälfte zur Schule geht. „Wir bieten wieder Schnelltests an und arbeiten dabei mit dem DRK Döbeln-Hainichen zusammen“, sagt Schulleiter Jan Genscher. Um sich testen zu lassen, brauchen die Schüler eine Einverständniserklärung der Eltern. Sollte der Test positiv ausfallen, wird die betreffende Schülerin oder Schüler in einem extra Raum separiert. Dann läuft eine Kette an Maßnahmen an. „Eigentlich wollten wir Selbsttests anbieten. Aber die sind nicht lieferbar“, sagt Jan Genscher.

Von daz