Corona: Sinkende Inzidenz in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen 562 neue Corona-Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 108.242 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut liegt am Donnerstag bei 380,8 und damit wieder niedriger als am Vortag. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, liegt bei 56 (-4 im Vergleich zum Vortag). Zwei Patienten müssen auf der Intensivstation beatmet werden (-1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind nicht zu beklagen. Die Zahl liegt nach wie vor bei 1001.

Von LVZ