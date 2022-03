Döbeln

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Mittelsachsen schnellt gerade extrem in die Höhe. Am Sonntag wurde die Marke von 90 000 Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten. Innerhalb von sieben Tagen, vom letzten Montag bis zu diesem Montag registrierte das Gesundheitsamt Mittelsachsen 6659 Corona-Neuinfektionen. Neben Schülern, die in der Schule fehlen dürften das vor allem auch mehrere tausend Arbeitnehmer sein, die sich in der letzten Woche krank melden mussten und schlimmstenfalls für zehn Tage inklusive Quarantäne ausfallen. Doch wie stecken das Betriebe und Institutionen weg.

Schlangen beim Hausarzt

In den Hausarztpraxen der Region stehen die Patienten Schlange. Nach einem positiven Schnelltest braucht es die Bestätigung durch einen PCR-Test. „Es sind gerade enorm viele Patienten, die deswegen in unsere Praxis kommen. Omikron geht gerade richtig um“, sagt eine Schwester in der Allgemeinarztpraxis von Hartmut Frisch in Döbeln.

Im Klinikum Döbeln ist das auch spürbar. „Bei den Mitarbeitern gibt es gerade viele Ausfälle, unabhängig davon ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Das ist gerade grenzwertig, aber wir bekommen es noch geregelt“, sagt Martin Preißer, Verwaltungsleiter am Klinikum Döbeln. „Noch können wir die Dienste durch die Einsatzbereitschaft der anderen Kolleginnen und Kollegen besetzen. Dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Denn sie übernehmen eine zusätzliche Schicht oder verschieben den geplanten freien Tag oder den Urlaub. Es ist für alle eine Herausforderung.“

„Auch wir sind seit einigen Wochen von einer höheren Ausfallquote unseres Personal aufgrund zunehmender Covid-Infektionen betroffen. Vor eine besondere Herausforderung stellt uns aktuell die hohe Dynamik der Infektionswelle. Durch die starke Ansteckung der Omikron-Variante betrifft dies auch die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann in Isolation bzw. Quarantäne gehen“, sagt Stefan Möslein, Sprecher der Helios Klinik Leisnig. „Durch unsere Erfahrung der letzten Pandemie-Wellen ist es uns gelungen, die Ressourcen schnell zu bündeln, um die Personalausfälle bestmöglich zu kompensieren. Trotz der personellen Ausfälle können wir die pflegerische und medizinische Betreuung unserer Patientinnen und Patienten konstant sicherstellen. Stationen oder Funktionsbereiche mussten in unseren Kliniken nicht schließen. Das OP-Programm konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.“

Die Zahl der Covid19-Patienten in der Leisniger Klinik bleibt konstant. Aktuell behandelt die Einrichtung drei Patientinnen mit Sars-CoV-2-Nachweis auf Intensivstation und acht auf Normalstation. Die meisten dieser Patienten haben jedoch eine andere Hauptdiagnose als Covid und eher mildere Covid-Krankheitsverläufe.

Pandemieplan bei der Polizei

Die bundes- und landesweit sehr hohen Corona-Neu-Infektionszahlen machen natürlich auch vor den Bediensteten der Sächsischen Polizei, der Polizeidirektion Chemnitz sowie dem Polizeirevier Döbeln nicht halt. Die Polizeidirektion hat Maßnahmen ergriffen, um die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit zu gewährleisten. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass aktuell keine Auswirkungen auf den Dienstbetrieb bestehen, da die eigens festgelegte Überlastungsstufe nicht erreicht ist“, sagt Philipp Rauthe von der Polizeidirektion Chemnitz. Ausfälle konnten bislang immer durch Umplanungen innerhalb der Organisationseinheiten kompensiert werden. Einschränkungen bei der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung gab es bislang noch nicht. Die Einsatzbelastung, gerade für den Streifendienst der Polizeireviere, ist derzeit auch recht moderat. Speziell für das Polizeirevier Döbeln sind die Infektions- und Quarantänezahlen aktuell noch gering.

Noch bleibt kein Bus oder Zug stehen

„Es ist noch nicht bedrohlich, aber angespannt“, sagt Michael Tanne, Geschäftsführer der Regiobus GmbH, die in Mittelsachsen 173 Buslinien betreibt. „Der Krankenstand bei uns liegt mit zehn Prozent gerade über dem Durchschnitt. Ich denke, davon sind ein Viertel corona-bedingte Personalausfälle“, sagt Henning Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehr bei Regiobus. „Im Moment kriegen wir es noch gebacken, dass alle Busse auf allen Linien rollen. Aber wir wissen noch nicht, was Ende der Woche ist, wenn die aktuelle Entwicklung anhält. Ende vorigen Jahres war es in einer ähnlichen Situation schon mal personell sehr eng geworden.“

Einen leicht erhöhten Krankenstand gibt es aktuell bei der Mitteldeutschen Regiobahn. „Dies hat aber momentan keinen betrieblichen Einfluss. Aufgrund von sehr kurzfristigen Krankmeldungen kann es jedoch vereinzelt doch zu Zugausfällen kommen“, so die Pressestelle der MRB.

Einschränkungen in Schulen und Kitas

Birgit Frainge, Schulleiterin an der Kunzemann-Grundschule in Döbeln, versuchte am Montag gerade die Teilschließung einer Klasse zu beantragen. Doch das Kultusministerium tut sich damit aktuell schwer. Am Morgen hatten allein in dieser Klasse neun Eltern ihre Kinder von zuhause aus nach positiven Tests krank gemeldet. Ein Kind wurde in der Schule positiv getestet. Damit ist fast die halbe Klasse in Quarantäne. In den anderen Klassen gibt es mindestens zwei Fälle pro Klasse.

Auch innerhalb der Stadtverwaltung Döbeln gibt es einen erhöhten Krankenstand vor allem in den Kindertagesstätten“, sagt Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. „Es gab auch schon eine Schließung in der vergangenen Woche. Dies betraf die Kita „Zwergenstübchen“ in Ebersbach.“ Immer mal wieder müssten auch wegen hohem Krankenstand beim Personal einzelner Einrichtungen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Mitunter musste die Frühöffnung ab 6 Uhr entfallen oder die Einrichtung musste schon um 16 Uhr schließen. „Wir versuchen vieles, um die Einschränkungen für die Eltern, die berufstätig sind, dennoch möglichst gering zu halten“, so Mettcher. Auch in der Stadtbibliothek gibt es derzeit einen erhöhten Krankenstand. Noch können die Öffnungszeiten hier aber gewährleistet werden. Im Rathaus selbst sind alle Ämter arbeitsfähig, der Krankenstand bewegt sich hier im leicht erhöhten Bereich.

Feuerwehr einsatzbereit

„Wir haben in unseren Reihen aktuell keine großen Ausfälle. Die Feuerwehr Döbeln ist einsatzbereit. Ich hoffe, dass uns eine Krankheitswelle erspart bleibt“, sagt Döbelns Wehrleiter Heiko Hentschel.

Von Thomas Sparrer