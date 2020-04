Stille am Tag des großen Anknatterns in Leisnig

Leisnig

Bis jetzt haben Claus-Dieter Andrä und seine Frau Monika aus Leisnig gewartet. Doch nun haben sie entschieden: Das Anknattern der Motoren am Technikmuseum in der alten Nudelfabrik wird es in diesem Jahr nicht geben beziehungsweise wird es verschoben. So lautet jedenfalls sie positive Variante. Dass das Ereignis dieses Jahr ganz ausfallen soll, wollen sich die Beiden noch nicht so recht vorstellen, denn die nächste Motorensaison dauert immerhin über den gesamten Sommer hinweg.

Es darf sowieso keiner kommen

„Doch eins ist Fakt: Am 26. April werden wir in der Johannes-R.-Becher-Straße keine Motoren angeworfen. Es darf ja sowieso keiner kommen.“ Es würde ihn freuen, wenn sich die Chance ergäbe, das Ereignis in diesem Jahr zu einem anderen Termin nachzuholen. Aber noch sei nicht abzusehen, ob und wann. Das Motoren-Anlassen ist einer der traditionellen Höhepunkte des Leisniger Blütenfestes. Für Ende April, Anfang Mai steht es im Veranstaltungskalender. Die größten Dieselaggregate seiner Sammlung hat Andrä in den Werkstätten und Garagen vom Technikmuseum stehen.

Wegen Corona Frühlingsluft ohne Benzinduft

Sie schnuppern aus Anlass des Blütenfestes erstmals Frühlingsluft. Das zieht wiederum Freunde von Fahrzeug-Oldtimern und Benzinduft nach Leisnig, um so mehr bei Sonnenschein. Da wird schon mal das betagte zwei- oder vierrädrige Gefährt aus der Garage geschoben und der Motor für eine kleine Ausfahrt gestartet.

Das Anknattern bietet die Chance auf eine gegrillte Wurst und etwas zum Anstoßen, für Fußgänger gerne ein Bierchen. Mehr als zehn Jahre lang, seit 2007, wird das in Leisnig so gehandhabt. „Dieses Jahr setzen wir zum Blütenfest mal aus“, sagt Andrä, „wir wollen ja auch kein falsches Signal setzen, wenn die Stadt und auch Vereine ihre Veranstaltungen absagen.“

