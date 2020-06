Corona-Test für 16 Roßweiner Grundschüler und Angehörige erforderlich

Roßwein

Von 16 Kindern aus der Roßweiner Grundschule und weiteren Familienmitgliedern, die nach Angaben von Landratsamtssprecher André Kaiser in „sensiblen Bereichen“ arbeiten, sind am Samstag in Mittweida Abstriche genommen worden, um den Verdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus auszuschließen. Am Freitag war die Infektion einer Horterzieherin bekannt geworden, woraufhin zunächst davon die Rede war, dass 13 Kinder getestet werden. Am Montag ist mit Ergebnissen zu rechnen. Je nachdem, wie groß die Zahl der nachgewiesenen Infektionen dann ist, werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Lindner mahnt zu Besonnenheit

Das erklärt auch Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), der hofft, dass die Ergebnislage nicht den ganz großen Gau bedeutet. Im schlechtesten Fall müsse die Schule wohl für 14 Tage in Quarantäne. Doch davon geht das Stadtoberhaupt erst einmal nicht aus. Er mahnt zu Besonnenheit. Denn die Vorkehrungen, die zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes im Metallfachzentrum (MFM) an der Döbelner Straße getroffen worden sind, sollten eine „Durchmischung“ der einzelnen Klassen ausschließen. Im MFM befinden sich die Ausweichräumlichkeiten der Grundschule am Weinberg für die Zeit der aktuell dort laufenden Sanierungsarbeiten.

So läuft der Unterricht ab

Theoretisch arbeitet jede Klasse streng für sich, was nach Informationen der DAZ auch streng umgesetzt wird. In jeweils einem Klassenzimmer unterrichtet nur eine Lehrkraft immer ein- und dieselbe Klasse, die auch ganztägig von immer derselben Horterzieherin bzw. Horterzieher betreut wird. Aus diesem Grund arbeiten diese Kräfte aktuell auch länger. Und deshalb ist auch die Rede davon, dass jetzt eine Grundschullehrerin mit betroffen sein könnte.

Was im Schulbus passiert, weiß keiner

Zusammentreffen mit Kindern der anderen Klassen gibt es normalerweise nicht. Die Unterrichtsräume befinden sich im Schulgebäude des MFM, die Hortzimmer im Haus C an der Döbelner Straße, wohin nach dem Unterricht gemeinsam gewechselt wird. Die Abläufe seien so organisiert, dass sich niemand begegne. Auch das Spielen im Freien sei so geregelt, dass immer nur Kinder einer Klasse zusammen seien. Was allerdings nach der Schule im Schulbus passiere, könne man als Schulträger nicht beeinflussen, so der Bürgermeister. „Spätestens dann treffen die Kinder auch aufeinander.“ Wie das empfohlene Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dort umgesetzt wird, wisse er nicht. Möglicherweise sei das aktuelle Geschehen „ein Schuss vor den Bug“ zum richtigen Zeitpunkt, weil es verdeutliche, dass die Gefahr noch nicht vorüber ist. „Vielleicht haben wir uns alle schon zu sehr in Sicherheit gewogen.“

Die Zahl der insgesamt in Mittelsachsen seit März nachweislich erkrankten Personen ist auf 292 gestiegen (Stand Samstag, 13 Uhr).

Von Manuela Engelmann-Bunk