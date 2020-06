Mobile Corona-Teststation: Innovation aus Lödla und Döbeln

Lödla/Döbeln

Der Sonderfahrzeugbauer RKB-Gamo mit Sitz in Lödla bei Altenburg und Döbeln macht mit einer Innovation von sich reden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Firma eine mobile Coronavirus-Teststation entwickelt, die seit Kurzem an verschiedenen Orten in Deutschland im Einsatz ist. Dabei handele es sich um einen Anhänger, der das sichere medizinische Testen allerorts möglich mache. Er könne flexibel an den Corona-Hotspots eingesetzt werden.

Testperson und Tester sind in dem Fahrzeug durch eine verglaste Trennwand geschützt. Das Personal nimmt Proben an der Testperson, die zuvor über einen separaten Eingang ins Fahrzeug gelangt ist. Zur Ausstattung gehören auch Klimaanlage und Heizung.

Testperson und Tester sind darin durch eine verglaste Wand getrennt. Quelle: RKM-Gamo

Das Testmobil wurde binnen äußerst kurzer Zeit auf die Straße gebracht. Es habe im Standort Lödla lediglich zwei Wochen gedauert, einen Anhänger aus der Werksproduktpalette zum Medizinmobil FMT 320 umzurüsten. Dirk Hartmann, Geschäftsführer von RKB-Gamo, holte dafür Experten des Zivil- und Katastrophenschutzes ins Boot. Professor Richard Funk, Präsident der Dresden International University sowie Seniorprofessor an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden, und Professor Kathrin Engelmann, Chefärztin am Klinikum Chemnitz, begleiteten das Projekt.

Viele Anwärter fürs neue Mobil

Anwärter für das neue Mobil gebe es viele: Gesundheitsämter, Hilfsorganisationen, der Katastrophenschutz oder Industrieunternehmen könnten künftig von der kompakten Testeinheit profitieren, um im Kampf gegen Corona oder andere Epidemien die Oberhand zu wahren. Schon jetzt sei es für Kunden in Brandenburg und Schleswig-Holstein im Einsatz. Auch der Amtsarzt für das Bezirksamt Berlin-Mitte, Lukas Murajda, habe sich bereits begeistert über das Projekt geäußert, weil es Material spare und die Mitarbeiter keine kompletten Schutzanzüge brauchen, berichtet RKB-Gamo.

Serienproduktion startet

Die rollende Teststation gehe nun in Serie. „Insgesamt 80 dieser Anhänger kann RKB-Gamo pro Monat produzieren“, erläutert Hartmann. „Damit können wir das Konzept deutschlandweit anbieten.“

Produziert wird das Testmobil sowohl am Standort in Lödla als auch in Döbeln.

Von Kay Würker