Corona: Vier neue Todesfälle im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Mittwoch 169 neue Fälle an den Freistaat gemeldet. Damit wurden seit März 10225 Fälle registriert. Diese verteilen sich auf den Altkreis Mittweida mit 3845 Fällen, den Altkreis Döbeln mit 1661 Fällen und den Altkreis Freiberg mit 4719 Fällen. Aktuell werden 205 Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt, davon müssen 22 beatmet werden. Am Mittwoch wies das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 383,8 aus. Der Wert sagt aus, wie viele Personen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Das Gesundheitsamt registrierte außerdem vier weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um zwei Frauen (37, 81 Jahre alt) und zwei Männer (69, 79 Jahre alt), sie litten an Vorerkrankungen. Damit gab es seit März im Zusammenhang mit Corona 101 Todesfälle.

Anzeige

Polizei verstärkt unterwegs

Mit verstärkter Präsenz wird die Polizei auf das Böllerverbot reagieren, das am Silvestertag auf öffentlichen Plätzen und frei zugänglichem Privatgelände gilt. „Wir setzen mehr Kräfte als im Vorjahr zu Silvester ein und werden auch in der Fläche mit mehr Kräften präsent sein“, sagt Jana Ulbricht, erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz. Zu dieser gehören neben den Großstadtrevieren in Chemnitz auch welche im ländlichen Raum bis rauf ins Erzgebirge. Wer gegen das Feuerwerksverbot verstößt, riskiert ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das kann laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes Mittelsachsen bis 25 000 Euro betragen.

Regeln zu Silvester

In der Silvesternacht besteht keine Ausgangssperre. Es gelten die Kontaktbeschränkungen: Zusammen feiern dürfen maximal fünf Personen aus zwei Hausständen. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F 2, F 3 und F 4 im öffentlichen Raum, insbesondere auf Straßen, Fußwegen und Plätzen, sowie auf öffentlich zugänglichen Privatgrundstücken ist untersagt. Ein privates Grundstück ist öffentlich zugänglich, wenn das private Grundstück wie ein öffentlicher Raum wirkt oder genutzt wird. Dies ist zum Beispiel bei Supermarktplätzen der Fall. Aber auch Wohnanlagen fallen hierunter, wenn diese mehrmals in der Woche nicht nur von Personen betreten werden, welche dort Mieter oder Eigentümer sind, diese besuchen oder dort Dienstleistungen für die Mieter oder Eigentümer vornehmen (beispielsweise als Handwerker, Hausmeister oder Paketboten).

Die entsprechende Allgemeinverfügung ist hier zu finden: https://www.landkreis-mittelsachsen.de/amtsblatt/2112020e-vollzug-des-gesetzes-zur-verhuetung-und-bekaempfung-von-infektionskrankheiten-beim-menschen-infektionsschutzgesetz-ifsg.html

Von daz