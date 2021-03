Corona: Waldheimer warten auf die Spritze

Waldheim/Mittweida

Unzufrieden kehrten die Hentschels aus Mittweida zurück. Die Waldheimer waren im Impfzentrum. Sie warteten lange und teilweise im Freien. René Illig, Bereichsleiter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), weiß um die Problematik, die sich am Mittwoch aufgetan hatte. Das DRK hat Abhilfe geschaffen. Manche Dinge kann aber auch die Hilfsorganisation nicht beeinflussen.

„13.06 Uhr war der Termin“, sagte Dieter Hentschel am Mittwoch gegen 15 Uhr. „Wir sind gerade raus.“ Der Waldheimer hatte seine Frau nach Mittweida gefahren, wo sie de Corona-Schutzimpfung erhalten hat, da sie wegen ihres Berufs laut Plan dran war mit der Spritze. Aber bis sie die bekam, hieß es warten und Schlange stehen. „Es standen bestimmt 70 bis 80 Menschen an. Viele davon im Freien. Bei Regen kann ich mir das ganz schwer vorstellen. Außerdem sind Treppen zu steigen, das ist für behinderte Menschen nicht so einfach“, sagt Dieter Hentschel.

Das Impfzentrum ist im Obergeschoss des Simmel-Marktes in Mittweida untergebracht. Das DRK ist dafür zuständig. Bereichsleiter René Illig kann erklären, weshalb die Menschen am Mittwoch warten mussten. Es gab zuwenig Computer für die Anmeldung. „Wir haben neue Technik bekommen können damit vier Arbeitsplätze mehr ausrüsten. Die langen Wartezeiten sollte es nun eigentlich nicht mehr geben.“ Eigentlich bedeutet: Es gibt Dinge, die auch das DRK nicht ändern kann. „Wenn 13 Impfzentren gleichzeitig auf die Server der Kassenärztlichen Vereinigung zugreifen, kann es zu Verzögerungen kommen“, sagt René Illig.

Zur Corona-Impfung müssen die Menschen aus Waldheim und der Region Döbeln bald nicht mehr nach Mittweida fahren. Das DRK schickt nämlich auch den Impfbus übers Land. Allerdings soll dessen Tourenplan für den Landkreis Mittelsachsen erst in der nächsten Woche feststehen, in dieser Woche war der Impfbus im Hotspot-Landkreis Vogtland unterwegs.

Von Dirk Wurzel