Corona: Weitere Todesfälle in Mittelsachsen – Impfaktion in Döbeln

Mittelsachsen/Döbeln

Im Landkreis sind weitere Todesfälle zu beklagen, die mit Corona im Zusammenhang stehen. So ist die Gesamtzahl um drei Fälle auf nunmehr 719 gestiegen. In den Kliniken in Mittelsachsen müssen mehr Patienten stationär wegen Corona behandelt werden – am Freitag waren es 34 (+3 gegenüber Mittwoch). Dabei muss bei sechs Patienten eine intensivmedizinische Behandlung erfolgen (+/-0).

Die Inzidenz in Mittelsachsen liegt bei 172,5 (-11,6) und ist nach wie vor die höchste von allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise beträgt 26 274 (+108 gegenüber Vortag).

Impfaktion ab Montag in Döbeln

Im Zuge der aktuellen Impfkampagne im Landkreis Mittelsachsen gibt es in Döbeln in der kommenden Woche eine weitere Impf-Aktion gegen Corona. Vom 18. bis zum 20. Oktober sind mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen im Volkshaus, Burgstraße 4, um Impfungen vorzunehmen. Diese erfolgen an den drei Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verimpft werden die Wirkstoffe von Biontech, Moderna sowie von Johnson & Johnson. Weitere Impf-Aktionen sind bis zum Jahresende in Aussicht gestellt.

Zum Impftermin sind folgende Unterlagen mitzubringen: Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden), ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefüllte Aufklärungsbogen. Die Aufklärungsbogen und Einwilligungserklärung finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auftretende Fragen können telefonisch über 03431/57 92 13 oder per E-Mail über wohnen-soziales@doebeln.de gestellt werden.

Von daz/obü