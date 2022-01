Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag weitere neun Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, die Todesfall-Zahl seit Wochenbeginn beträgt damit 25, die Gesamtzahl in Mittelsachsen seit Pandemiebeginn 892. In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 50 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-6), davon zwölf beatmet (-2). Der Inzidenzwert laut RKI liegt im Landkreis am Donnerstag bei 255,7 (+8,9). Es gibt 204 Neuinfektionen, damit steigt die Gesamtzahl auf 56 220.

Von daz/obü