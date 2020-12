Corona: Weiterer Todesfall in Mittelsachsen – Umgang mit Quarantäne jetzt klar geregelt

Mittelsachsen/Döbeln

Die Zahl der Todesfälle in Mittelsachsen, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist um eine Person auf nunmehr 20 gestiegen. Es handelt sich dabei um eine 82-jährige Frau mit Vorerkrankungen.

Im Landkreis gibt es seit März 4348 bestätigte Nachweise des Coronavirus (+187/Stand Dienstag 13 Uhr). Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 15 auf 582 gestiegen. Die aktuellen Fallzahlen in den beiden anderen Altkreisen: Freiberg 2245 (+122 gegenüber Vortag) und Mittweida 1521 (+50). In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 110 Personen stationär wegen einer Coronainfektion behandelt. Das sind vier weniger als am Vortag. Beatmet werden müssen elf Personen und damit einer weniger, als am Vortag gemeldet. Derzeit in Quarantäne befinden sich in Mittelsachsen 2847 Menschen. Der Inzidenzwert in Mittelsachsen liegt laut Robert Koch Institut ( RKI) bei 255,2 (Stand Dienstag, 0 Uhr). Das ist ein Anstieg um 29.

Umgang mit Quarantäne klar geregelt

Eine weitere Allgemeinverfügung des Landkreises regelt jetzt eindeutig den Umgang mit der Quarantäne. Sie ersetzt den schriftlichen Bescheid des Gesundheitsamtes, bis dieser bei der positiv getesteten Person eingeht, wie Landratsamtssprecher André Kaiser informiert. Damit soll verhindert werden, dass in der Zeitspanne vom Bekanntwerden der Positiv-Testung bis zum Eintreffen des Bescheides die Infektionen weitergetragen werden. Nicht selten sind in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Tage zwischen der Positiv-Testung und dem Erhalt des Schreibens vom Gesundheitsamt vergangen. Wie gilt es sich also zu verhalten? Wenn eine Person weiß, dass sie positiv getestet wurde – egal ob diese Information vom Arzt, vom Gesundheitsamt oder vom Labor mündlich übermittelt wurde – dann ist diese Person laut neuer Allgemeinverfügung verpflichtet, sich sofort abzusondern. Das heißt, der oder die Betroffene muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Das gilt unabhängig davon, ob der schriftliche Bescheid des Gesundheitsamtes schon vorliegt oder nicht. Die Absonderung kann bei einem „asymptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, bei leicht symptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden“ enden, heißt es in der Allgemeinverfügung. Darüber entscheide allerdings das Gesundheitsamt.

Personen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden, haben nach der Allgemeinverfügung auch in Quarantäne zu gehen. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Die komplette Allgemeinverfügung ist im elektronischen Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und gilt seit 1. Dezember.

Abgabe und Konsum von Alkohol geregelt

Eine weitere neue Allgemeinverfügung des Landkreises regelt unter anderem das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unter freiem Himmel sowie die Abgabe und den Konsum von Alkohol. So muss zum Beispiel die Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr nur in Fußgängerzonen, sondern auch in verkehrsberuhigten Bereichen getragen werden. In Döbeln trifft das damit auch auf den Ober- und Niedermarkt außerhalb von Markttagzeiten zu. Die Abgabe von Alkoholika und alkoholhaltigen Getränken ist außerhalb von Läden und Geschäften untersagt, ebenso das Konsumieren von Alkohol im Bereich von Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen, auf öffentlichen Parkplätzen und in öffentlichen Parkanlagen.

