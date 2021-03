Corona: Wenn der Impfbus vor die Haustür rollt

Mittelsachsen/Region Döbeln

Impfzentrum, mobile Teams und Impfbus – das sind die drei Säulen der Kampagne gegen Corona in Mittelsachsen. So ist der aktuelle Stand.

Wann rollt der Impfbus durch die Region?

Diesbezüglich finden derzeit Abstimmungen mit den Landräten und den Gemeindeverwaltungen statt. Voraussichtlich soll der Bus aber noch in diesem Monat auf reguläre Tour gehen, wie Kai Kranich, Pressesprecher des DRK Sachsen, informiert. In der kommenden Woche werde voraussichtlich der Tourenplan dafür stehen, wie René Illig, Leiter des Impfzentrums Mittweida, auf Anfrage erklärt. Welche Kommunen konkret wann angefahren werden, stehe derzeit also noch nicht fest.

Wie erfolgt die Terminvergabe fürs Impfen im Bus?

Das DRK vergibt die Zeitfenster an die ausgewählten Gemeinden. Die Kommunen koordinieren dann die Termine mit den Bürgern. Dieses bei einem Testlauf in Großhartmannsdorf angewendete Verfahren hat sich laut Kranich bewährt und soll nach derzeitigem Kenntnisstand beibehalten werden. In Großhartmannsdorf hatte die Gemeinde die Impfkandidaten per Briefpost angeschrieben.

Wie wird die Situation für die Wartenden vor Ort sein?

„Hier arbeiten wir in enger Abstimmung mit den Kommunen zusammen. Die Standorte der rollenden Impfzentren werden immer in unmittelbarer Nachbarschaft von Gemeindezentren oder ähnlichen Gebäuden mit öffentlich nutzbarer Infrastruktur, wie Sanitärbereiche und ausreichende Sitzgelegenheiten, geplant, die dann auch entsprechend genutzt werden können“, sagt Kai Kranich.

Wer wird von wem mit welchem Impfstoff geimpft?

Die rollenden Impfzentren kommen derzeit für die Impfung der über 80-Jährigen (Priorisierungsgruppe 1) mit dem Impfstoff Biontech zum Einsatz. Die Impfung selber wird durch medizinisches Personal übernommen, welches durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen gestellt wird, so Kranich. An einem Tag könnten circa 120 bis 150 Impfungen in einem solchen Impfbus verabreicht werden.

Gibt es die notwendige zweite Impfung dann auch im Bus?

Je nach der entsprechenden Bedarfslage werde die Zweitimpfung auch im rollendem Impfzentrum erfolgen. So wird der Impfbus am 14. März noch einmal in Großhartmannsdorf Halt machen – ausschließlich zur Zweitimpfung der Menschen, die bereits dort ihre Erstimpfung erhalten haben.

Kommt der Bus nur, wenn es noch mehr Impfstoff gibt?

Laut Kai Kranich erfolgen die Impfungen parallel über drei unterschiedliche Säulen: -mobile Impfteams zur Erst- und Zweitimpfung in der Prio-Gruppe 1 (Pflegeeinrichtungen u.ä.); - stationäre Impfzentren zur Erst- und Zweitimpfung in der Prio-Gruppe 1 und der Prio-Gruppe 2; - rollende Impfzentren in der Prio-Gruppe 1. Verimpft werden die Vakzine von Biontech, Moderna und Astra Zeneca entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Wie viele Mittelsachsen sind bislang geimpft?

Im Impfzentrum Mittweida inklusive der entsprechenden mobilen Impfteams wurden insgesamt 17 061 Erstimpfungen und 23 595 Impfungen insgesamt verabreicht. Das waren 8 809 Erst- und Zweitimpfungen durch mobile Impfteams mit den Impfstoffen Biontech und Moderna sowie 14 786 Erst- und Zweitimpfungen im stationären Impfzentrum Mittweida mit den Impfstoffen Biontech und Astra Zeneca (Stand 3. März).

Gibt es zurzeit Termine fürs Impfzentrum Mittweida

„Es werden ständig neue Termine eingestellt. Aktuell werden 1 000 Impfungen pro Tag über das Impfzentrum koordiniert“, erklärt Kai Kranich. In den letzten beiden Tagen seien jeweils über 800 Erstimpftermine im Impfzentrum an der Schillerstraße 1 in Mittweida absolviert worden. Freie Termine sind laut Kranich noch vereinzelt bis Ende des Monats buchbar. Die Termine sind über die zentrale Hotline oder Internetadresse Sachsens zu bekommen. Versuche, sich direkt ans Impfzentrum zu wenden, machen laut Kranich keinen Sinn.

Ist das Impfzentrum größeren Menschenmengen gewachsen?

„Wir bereiten uns auf einen Ausbau der Kapazität vor“, sagt Kai Kranich. Hinsichtlich des Personals erklärt der DRK-Sprecher: „Es erfolgen derzeit weitere Einstellungen. Gern nehmen wir für den weiteren Aufwuchs noch Bewerbungen entgegen, da ab nächste Woche auch Mitarbeiter für Schnelltests benötigt werden.

Wie ist der Impfstand in den Altenheimen?

Alle Altenpflegeeinrichtungen haben im Landkreis Mittelsachsen ein Impfangebot für die Erstimpfung erhalten und sind auch teilweise schon zum zweiten Mal geimpft. Im Landkreis sind dafür derzeit zwei mobile Teams unterwegs.

Von Olaf Büchel