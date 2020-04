Wertstoffhöfe in und um Döbeln nächste Woche wieder offen

Region Döbeln

Die schlechte Nachricht zuerst: Ein weiteres Wochenende wird vergehen, an dem die Gärtner und Grundstücksbesitzer rund um Döbeln ihren Grünschnitt nicht auf die Wertstoffhöfe zum Entsorgen bringen können.

Die gute Nachricht: Wer alles beispielsweise in Säcken erst einmal auf dem Grundstück zwischenlagert, kann ab Montag alles nach und nach auf einen Wertstoffhof bringen. Die Betonung liegt dabei auf „nach und nach“. Der Knackpunkt ist nämlich der: Ballt sich der Fahrzeugverkehr an den Zufahrten zu den Wertstoffhöfen, sind mancherorts katastrophale Zustände zu befürchten. Das sagt Jens Irmer, Geschäftsführer der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM).

In Waldheim ist es besonders knapp

„In Waldheim beispielsweise können maximal vier Autos den Wertstoffhof anfahren. Sind es mehr, endet das im Chaos.“ Irmer hat in den vergangenen Wochen fast alle Wertstoffhöfe noch einmal in Augenschein genommen. In Waldheim wird es nach kurzer Zeit knapp mit dem Platz. In Leisnig ist es etwas geräumiger, auf dem Hohenlauft auch. Und trotzdem ist Irmer realistisch: Einen großen Fahrzeugansturm verträgt keiner der Wertstoffhöfe. „Noch gilt ohnehin die Ausgangsbeschränkung“, so Irmer. Deshalb stand die Wertstoffhof-Öffnung für dieses Wochenende ohnehin nie zur Debatte. Unter der Woche, so seine Hoffnung, verteile sich der Ansturm auf die Höfe über mehrere Tage.

Hoher Andrang befürchtet

Ab Montag öffnen die Wertstoffhöfe im Landkreis wieder regulär nach den Öffnungszeiten wie veröffentlicht im Abfallkalender auf Seite 13 oder im Internet unter der Adresse www.ekm-mittelsachsen.de. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Da prinzipiell mit einem hohen Andrang zu rechnen ist, bitten wir alle Mittelsachsen, die Wertstoffhöfe in den ersten Tagen nur bei absoluter Notwendigkeit, gegebenenfalls um einige Tage zeitversetzt und mit sehr viel Geduld aufzusuchen.“

Personal kann bei Ärger dicht machen

Den Anweisungen des Personals vor Ort sei unmittelbar Folge zu leisten. Es sei ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen allen Besuchern und Mitarbeitern einzuhalten und es dürften sich keine Gruppen bilden. Das Personal der Wertstoffhöfe ist angehalten, notfalls vom Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die diese Regelungen nicht einhalten, des Wertstoffhofes zu verweisen. „Sollte ein unkoordinierbarer Andrang herrschen, der fließende Straßenverkehr behindert oder eine Gefährdung der Mitarbeiter und Bürger entstehen, behalten wir uns vor, die Wertstoffhöfe kurzfristig wieder zu schließen“, heißt es weiter.

Alte Elektronikgeräte noch etwas liegen lassen

Die Wertstoffhöfe im Landkreis Mittelsachsen blieben zuletzt geschlossen, da nach Ansicht der Unternehmensleitung alle Abfälle auf dem eigenen Grundstück beziehungsweise in unmittelbarer Nähe auf den Wertstoffstandplätzen entsorgt werden können. Es bestehe außer bei alten Elektronikgeräten keine unbedingte Notwendigkeit, zentrale Wertstoffhöfe anzufahren. Elektronikgeräte könnten ebenfalls ein paar Wochen vor ihrer Entsorgung noch liegen bleiben.

Abfallentsorgung darf nicht zum Erliegen kommen

Irmer dazu: „Wir haben, wie fast alle Landkreise in Sachsen, geschlossen, um die Bürger, aber auch insbesondere unsere Mitarbeiter zu schützen. Sollte der Corona-Virus in die Belegschaften der Entsorgungsunternehmen eingeschleppt sein und die operativ tätigen Mitarbeiter in Quarantäne gesteckt werden müssen, käme das operative Geschäft zum Erliegen.

Dann hätten wir aber richtig große hygienische Probleme im Landkreis: keine Entsorgung des Restabfalls, des Bioabfalls, keine Sperrmüllsammlung, keine Gelbe Tonne – und das schlimmstenfalls über mehrere Wochen im gesamten Landkreis. Genau dieses wollen und müssen wir verhindern.“

Von Steffi Robak