Corona: Wieder mehr Neuinfektionen im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Elf neue Coronafälle sind seit Sonnabend für den Altkreis Döbeln nachgewiesen worden. Insgesamt ist die Zahl für die Region damit auf 352 bestätigte Coronavirus-Nachweise gestiegen. Es handelt sich um die Gesamtzahl seit März. Im gesamten Landkreis Mittelsachsen ist die Zahl seit Samstag um 103 auf 2370 Fälle gestiegen. Auf den Altkreis Freiberg entfallen 1238, auf denn Altkreis Mittweida 880 bestätigte Coronavirus-Nachweise. In mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 85 Personen stationär behandelt, das sind sechs mehr als am Sonnabend. Davon werden fünf beatmet. 2268 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 57 weniger als am Samstag.

Von daz