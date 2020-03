Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Landkreis sind laut Gesundheitsamt 51 Personen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Neu erkrankt sind zwei Personen im Raum Mittweida, vier Personen im Raum Freiberg und eine Person im Raum Döbeln. 189 Personen befinden sich in Quarantäne.

Bis Dienstag gab es im Landkreis 44 Erkrankte, davon fünf in der Region. Damit erhöht sich deren Anzahl auf sechs. Zudem befanden sich bis Dienstag 141 in Quarantäne, die das Gesundheitsamt angeordnet hat. Somit erhöht sich die Anzahl der Personen in Quarantäne um 48.

Von daz