Corona: Zahl der Todesfälle steigt in Mittelsachsen auf 794 

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Montag 239 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise gemeldet. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 50 370 angestiegen. Die Zahl der Todesfälle in Mittelsachsen, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist auf 794 angestiegen. Das sind 14 verstorbene Menschen mehr als noch am vergangenen Freitag. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 149 Patienten stationär wegen Corona behandelt (+1 gegenüber Sonntag), davon 28 beatmet (+/-0). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 1473,4 gesunken (-85,6).

Von daz/obü