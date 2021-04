Mittelsachsen

Rund 1 500 Teilnehmer insgesamt zählten am Montagabend Kundgebungen, die in mehreren Städten des Landkreises stattfanden und sich kritisch mit der Corona-Politik auseinandersetzten. In Freiberg demonstrierten etwa 750 Menschen, in Döbeln 50, in Hartha 174, in Roßwein 24, in Leisnig 100, in Rochlitz 110, in Geringswalde 25, in Hainichen 180 und in Mittweida 50. Die Auflagen, insbesondere zum Corona-Schutz, wurden laut Polizeidirektion Chemnitz weitestgehend eingehalten. Lediglich in Freiberg suchte eine Gruppe von etwa 100 Personen die Konfrontation mit den Einsatzkräften. Einige von ihnen bedrängten die Beamten und versuchten polizeiliche Maßnahmen zu stören. Es gab Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beleidigung

Von daz/obü