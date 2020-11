Corona: Zwei Mitarbeiterinnen von Roßweiner Pflegeheim positiv getestet

Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Landkreis ist die Zahl der Corona-Fälle auf 1951 gestiegen (Stand Dienstag 12 Uhr). Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Montag von 101 positiven Fällen. Aufgeschlüsselt auf die Altkreise stellen sich die Fallzahlen so dar: Region Freiberg 990 (+43), Region Mittweida 680 (+37) und Region Döbeln 280 (+11). Ein Fall wird von einem anderen Gesundheitsamt übernommen, ist aber in der Gesamtstatistik enthalten. Daher stimmt die Summe der Fälle der Altkreise nicht mit der Gesamtfallzahl überein.

Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken wegen Covid 19 behandelt werden müssen, beträgt jetzt 81, also fünf mehr als am Montag. Davon müssen fünf Personen beatmet werden, drei weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin elf. In Quarantäne befinden sich jetzt 1846 Personen

Pflegerinnen positiv getestet

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Bewohner des Seniorenpflegeheimes in Roßwein liegt zurzeit weiterhin bei drei. Zwei von ihnen werden in der Klinik behandelt, einer wird weiterhin in der Heimeinrichtung betreut. Der betreffende Wohnbereich ist von den anderen abgetrennt. Von den bereits in der vergangenen Woche getesteten zwölf Mitarbeiterinnen lag erst Dienstagnachmittag das Ergebnis vor. Bei zwei von ihnen wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Beide befinden sich in Quarantäne. Zudem erfolgte am Dienstagvormittag vor Ort durch das Gesundheitsamt und das DRK die Testung von 40 weiteren Personen, vor allem von Bewohnern des betroffenen Wohnbereiches und von weiteren Mitarbeitern. „Dass die Testergebnisse so lange auf sich warten lassen, ist nervenaufreibend. Die Labore sind am Limit“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Thomas Richter. Das ganze Heimteam bemühe sich bei strikter Einhaltung der Hygienekonzepte, dass der Betrieb in der Einrichtung aufrecht erhalten wird.

Freistaat hilf mit Personal

Seit Montag wird der Landkreis Mittelsachsen personell vom Freistaat Sachsen unterstützt. So arbeiten laut Pressesprecher André Kaiser jetzt vier Beschäftigte des Landesamtes für Umwelt und Geologie sowie ein Beschäftigter der Landesdirektion im Gesundheitsamt. Außerdem werden zum Testen beim Gesundheitsamt künftig Container als Teststation durch das Deutsche-Rote-Kreuz genutzt, die Hilfsorganisation unterstützt den Landkreis beim Testen.

Von Olaf Büchel