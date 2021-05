Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Inzidenzwert in Mittelsachsen ist nach Angaben des Robert Koch-Institutes zum Dienstag nur leicht gesunken, von 177,6 auf 175,6 (-2). Das Gesundheitsamt des Landkreises hat lediglich 27 neue Coronafälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Covid 19-Nachweise steigt damit auf 23 532. Die Aufschlüsselung der Zahlen nach Altkreisen erfolgt durch das Gesundheitsamt des Landratsamtes seit einigen Tagen nicht mehr – mit Verweis auf die Internetseite des Freistaates (Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden des Landkreises/www.coronavirus.de). Weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, sind zu beklagen. Die Gesamtzahl steigt in Mittelsachsen um zwei auf 650. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 67 Patienten wegen Corona behandelt (-9), davon müssen 15 Menschen beatmet werden (-3).

Von daz/obü