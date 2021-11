Corona: Zwei weitere Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 325 neue Fälle im Landkreis. Seit Pandemiebeginn haben sich demnach insgesamt 30.740 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In Mittelsachsens Krankenhäusern werden derzeit 75 (-3 im Vergleich zum Vortag) Corona-Patienten behandelt. Davon müssen 16 (+1) beatmet werden. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt im Landkreis damit bei 720. Die Inzidenz im Landkreis steigt am Mittwoch auf 536,7.

Von DAZ