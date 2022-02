Corona: Zwei weitere Todesfälle in Mittelsachsen 

Mittelsachsen

Innerhalb nur eines Tages ist die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen auf 64 106 gestiegen. Das Gesundheitsamt Mittelsachsen meldete am Mittwoch ein Plus von 1341 bestätigten Fällen und damit fast das Zehnfache des am Dienstag vermeldeten Zuwachses. „Es gab einen Übermittlungsfehler in den zurückliegenden Tagen, deshalb jetzt diese Korrektur und dieser deutliche Anstieg“, erklärt eine Mitarbeiterin des Landratsamtes dazu. Diese Korrektur dürfte sich in den nächsten Tagen auf den Inzidenz-Wert auswirken. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 968,2 (+59,7).

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind zu beklagen. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen steigt damit auf 968. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, sinkt leicht auf 20 (-1), die der beatmeten Personen auf 2 (-1).

