Corona: Zwei weitere Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag für Mittelsachsen 914 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise. Seit Pandemiebeginn wurden damit im Landkreis 103 428 Fälle registriert. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind in Mittelsachsen zu beklagen – die Gesamtzahl beträgt damit 990. Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut liegt jetzt bei 1331,8 (-16,2). Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, bleibt gleich bei 69. Drei Patienten müssen beatmet werden (-1).

Von daz/obü