Am Dienstag nach Ostern hat der Landkreis Mittelsachsen zum ersten Mal seit Beginn der Krise keine neuen Infizierten gemeldet. Die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten verbleibt verbleibt demnach bei 222. Schon in den vergangenen Tagen gab es besonders in der Region Döbeln nur wenige neue Fälle.