Am Dienstag ist die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mittelsachsen erneut leicht angestiegen. Insgesamt wächst die Fallzahl derzeit nur sehr langsam. Aktuell ist im Raum Döbeln keine neue Infektion zu verzeichnen.

Corona am Dienstag: Fallanstieg weiter nur auf niedrigem Niveau