Mittelsachsen

Am Donnerstag (Stand: 13.08 Uhr) ist die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mittelsachsen auf 232 gestiegen. Das sind lediglich zwei Betroffene mehr als noch am Vortag. Beide Fälle sind im Altkreis Döbeln aufgetreten, wo die Anzahl der bestätigt Infizierten damit nun bei 70 liegt. „Das Landratsamt ordnete für 744 Personen die Quarantäne an, 447 Personen haben diese wieder verlassen“, teilt darüber hinaus Landratsamtssprecher André Kaiser mit.

Von ap/DAZ