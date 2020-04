Mittelsachsen

Die Zahl der im Landkreis Mittelsachsen bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist am Freitag (Stand: 11.55 Uhr) auf 206 gestiegen. Das sind insgesamt vier Betroffene mehr als noch am Donnerstag.

Der stärkste Anstieg war in Mittweida zu verzeichnen, und zwar um zehn Personen auf am Freitag 59. In Freiberg stieg die Zahl der Corona-Infizierten um drei Menschen an auf 83. Im Altkreis Döbeln sind 64 Personen erkrankt. Damit blieb die Zahl im Vergleich zum Vortag stabil.

Von sro/ap/DAZ