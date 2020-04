Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Landkreis Mittelsachsen ist die Zahl der Coronafälle weiter angestiegen. Sie lag am Karsamstag (Stand 11.24 Uhr) bei 217. Das sind elf mehr als am Karfreitag vom Gesundheitsamt gemeldet. Die nachweislich mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen in Mittelsachsen verteilen sich nach aktuellem Stand wie folgt: Altkreis Döbeln 67; Altkreis Freiberg 89 und Altkreis Mittweida 61. Im Raum Döbeln hat sich damit die Zahl der bestätigten Fälle um drei erhöht. Eine Aktuelle Zahl der Personen, für die vom Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet worden ist, liegt nicht vor. Am Donnerstag betrug diese 630.

Hotline gefragt

In den zurückliegenden Tagen war die Hotline des Landratsamtes zu Corona weiterhin sehr gefragt, informiert die Pressestelle. Über 100 Anrufe täglich hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter registriert. Neben den eigentlichen Fragen zum Virus sei es auch um die Ausgangsbeschränkungen im Hinblick auf Ostern gegangen.

Landrat appelliert

Landrat Matthias Damm ( CDU) appelliert in diesem Zusammenhang, sich an die Regeln zu halten. „Kern ist weiterhin, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken“, so Damm. Ausnahmen bildeten beispielsweise der Hin- und Rückweg zur Arbeit, der Hin- und Rückweg zur Kindernotbetreuung von Eltern, die darauf einen Anspruch haben. Wege zum Einkaufen sind weiterhin erlaubt. Der Landrat: „Ganz viele Einwohnerinnen und Einwohner hatten sich das Osterfest garantiert anders vorgestellt und sind enttäuscht, diese Feiertage nun so verbringen zu müssen. Aber das Hauptziel der Regelungen ist die Ausbreitung zu minimieren.“ Der Landrat hofft für Mittelsachsen weiterhin auf geringere Steigerungen der Erkrankungszahlen. Letztendlich zähle aber die Gesamtentwicklung in Sachsen beziehungsweise in Deutschland.

Blick auf nächste Woche

„Wir blicken in der kommenden Woche auf die Beratungen der Länder mit der Bundesregierung. So oder so werden es keine leichten Entscheidungen der Beteiligten“, erklärt Matthias Damm. Er bedankt sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern für die Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen. Es komme in dieser Situation auf jeden Einzelnen an: „Es erfordert von uns allen viel Disziplin, Verständnis und Opfer, aber es besteht ein gesamtgesellschaftliches Ziel und ich freue mich, dass hier so viele mitwirken.“ Trotz dieser Umstände wünscht er den Mittelsachsen ruhige Feiertage. „Es ist mir wichtig, an dieser Stelle vor allem jenen zu danken, die im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiten. Sie sind rund um die Uhr und unabhängig von Feiertagen für uns da.“

