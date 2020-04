Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Landkreis Mittelsachsen ist die Zahl der Coronafälle zum Ostermontag nur leicht angestiegen. Sie lag am Montag (Stand 11.45 Uhr) bei 222. Das sind lediglich zwei bestätigte Fälle mehr als am Ostersonntag.

Kein Zuwachs im Raum Döbeln

Die nachweislich mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen in Mittelsachsen verteilen sich nach dem aktuellen Stand wie folgt: Altkreis Döbeln 67, Altkreis Freiberg 90 und Altkreis Mittweida 65. Im Raum Döbeln ist damit die Zahl der erkrankten Personen den zweiten Tag in Folge konstant geblieben. Eine leichte Erhöhung um jeweils einen Fall gab es in den Altkreisen Freiberg und Mittweida.

Bisher ordnete das Gesundheitsamt des Landkreises für 649 Personen Quarantäne an. 349 Personen haben diese wieder verlassen.

Mehr Frauen als Männer infiziert

Von den betroffenen Personen sind 93 männlich – im Alter von null bis sechs Jahren ist es eine männliche Person, zwischen sieben und 16 Jahren eine männliche Person, zwischen 17 und 59 Jahren sind es 55 männliche Personen und über 59 Jahre 36 männliche Personen.

129 Frauen sind bisher ebenfalls positiv getestet worden. Davon ist eine weibliche Person zwischen null und sechs Jahren alt, drei sind zwischen sieben und 16 Jahren alt, 93 sind zwischen 17 und 59 Jahren alt und über 59 Jahre sind 32 Frauen erkrankt.

Schutzmasken für Pflegeheime

Am Ostermontag erhielten verschiedene mittelsächsische Pflegeeinrichtungen Schutzmasken. Diese wurden an den Standorten des Landratsamtes in Mittweida und Freiberg verteilt. Die OP-Mundschutzmasken und FFP2-Masken stammen aus einer Lieferung des Freistaates vom Wochenende. In dessen Auftrag verteilt die Kreisbehörde die Masken an den Pflegebereich. „Uns wurden mehrfach Engpässe aus Heimen mitgeteilt. Daher wollten wir die Masken schnellstmöglich weitergeben“, erklärt die Leiterin des Referates Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Jana Lützner. Im Gegensatz zu den Desinfektionsmitteln handelt es sich aber um keine Spende. Die Ausrüstung ist kostenpflichtig.

Von Olaf Büchel