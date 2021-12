Corona hält Landratsamt Mittelsachsen in Atem

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Dienstag 131 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit auf 54 757. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist in Mittelsachsen auf 848 gestiegen. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 82 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-22), davon 17 beatmet (-5). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter – auf nunmehr 492,9 (-14,6).

200 Personen mit Corona befasst

Allein in diesem Jahr registrierte das Gesundheitsamt in Mittelsachsen 44 285 Corona-Fälle (Stand 28. Dezember). Schwerpunkt im zurückliegenden Jahr war für das Landratsamt die Kontaktnachverfolgung. Aber auch die Fälle der Reiserückkehrer galt es zu bearbeiten und Quarantänekontrollen zu absolvieren. Das war laut Kreisverwaltung nur mit zusätzlichem Personal von Bund, Land und anderen Abteilungen des Landratsamtes zu bewerkstelligen. „Über 200 Personen sind im Amt gleichzeitig mit den Aufgaben rund um Corona beschäftigt“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU). „Wir haben einige Erfahrungen aus den vorangegangenen Corona-Wellen gesammelt, zum Beispiel was den flexiblen Einsatz und die Umsetzung von Personal betrifft“, sagt Matthias Damm weiter.

Kontaktnachverfolgung eingestellt

Trotzdem musste aufgrund der hohen Fallzahlen im vierten Quartal die Kontaktnachverfolgung eingestellt werden. Landrat Damm: „Ende November, Anfang Dezember waren wir ins Hintertreffen geraten. Doch das erging allen Landkreisen in Sachsen so.“ Die Betroffenen erhalten nun direkt einen Bescheid. Sie werden nur noch im Zuge der Quarantänekontrolle angerufen. Bis zu 10 000 Personen befanden sich zeitweilig zeitgleich in Quarantäne.

550 000 Tests

Bis zu 90 Corona-Teststationen beziehungsweise Anlaufstellen für Coronatests gab es gleichzeitig im Landkreis. In diesem Jahr nahmen die Stationen laut Landratsamt fast 550 000 Tests vor, davon knapp 6000 mit einem positiven Ergebnis. Das ist eine Quote von nur rund einem Prozent. Der Landkreis erließ im zurückliegenden Jahr 15 Coronaschutz-Verordnungen, 18 Bekanntmachungen zu Corona und 12 Allgemeinverfügungen bezüglich der Quarantäne. Die Impfquote betrug in Mittelsachsen per 21. Dezember 61,4 Prozent.

Von Olaf Büchel