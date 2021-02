Corona im Gefängnis: Waldheim Vorreiter beim Impfen in Sachsen

Waldheim/Sachsen

Im ältesten Sächsischen Gefängnis gibt es aktuell keinen Corona-Fall. Dort ist auch eine spezielle Senioren-Station für ältere Gefangene eingerichtet, um diese vor der Knast-Subkultur des normalen Vollzugs zu schützen. Die Gefangenen der Waldheimer Seniorenstation sind laut Ministeriumssprecher Herold die ersten in sächsischen Gefängnissen, die eine Corona-Impfung erhalten. Wie Anstaltssprecherin Michaela Tiepner mitteilt, hat der Gefängnisarzt seit dem 2. Februar 36 Gefangene der Seniorenstation und 18 Bedienstete geimpft. Die Bediensteten arbeiten im medizinischen Bereich und auf der Seniorenstation. In Waldheim wird das Vakzin von Pfizer-Biontech gespritzt. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die Anstalt dabei.

Erst Test – dann Zelle

Die sächsischen Gefängnisse stehen in punkto Corona-Infektionen gut da. „Wir haben aktuell vier infizierte Gefangene“, sagt Jörg Herold. Insgesamt verbüßen derzeit 2904 Gefangene Freiheitsstrafen in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates. Damit sind diese zu 77 Prozent ausgelastet. Normal sind laut Jörg Herold 90 Prozent. Die Justiz stellt in Sachsen die Vollstreckung der Freiheitsstrafen zurück, um die Auslastung der Haftanstalten zu senken. Dadurch haben diese Platz für Quarantäne-Stationen. Wer ins Gefängnis kommt, wird erstmal auf Corona getestet und dann für eine bestimmte Zeit auf einer abgesonderten Station untergebracht und erneut getestet. Erst wenn dieser zweite Test negativ ausfällt, geht der Gefangene in den normalen Vollzug.

Kein Aufschub für Sextäter

„Derzeit vollstreckt die Justiz im Freistaat Sachsen grundsätzlich keine Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren“, sagt Jörg Herold, Pressesprecher des Sächsischen Justizministeriums. Sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen für nicht bezahlte Geldstrafen müssen die dazu Verurteilten auch erst nach Corona absitzen.“Grundsätzlich“ heißt hier aber: Es gibt Ausnahmen. Dazu gehören Freiheitsstrafen, die Gerichte verhangen haben, weil der Täter ein Verbrechen begangen hat. Das sind alle Straftaten, für die das Gesetz mindestens ein Jahr Haft als Strafe vorsieht. Alle anderen Straftaten sind Vergehen. Aber auch bei diesen prüfen die für die Strafvollstreckung zuständigen Staatsanwälte, ob der Verurteilte jetzt oder erst nach Corona ins Gefängnis muss. So gibt es beispielsweise bei Sexualstraftätern keinen Aufschub.

Darum profitiert auch ein Roßweiner von Corona. Sein Urteil wegen eines Drogenvergehens wurde erst jetzt rechtskräftig. Elf Monate soll er ins Gefängnis – wenn Corona vorbei ist.

Von Dirk Wurzel