Die Stadt Leisnig fordert für das kommunal betriebene Pflegeheim Am Sonnenblick Bundeswehrsoldaten an. Beim Betreiber vom Waldidyll in Paudritzsch, der Burchard- Führer-Gruppe mit Heimen in mehreren Bundesländern, gilt Sachsen als Hotspot. Dort halfen vorgelesene Briefe gegen die Einsamkeit – nach einer Aktion mit der LVZ.