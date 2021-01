Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen meldete am Mittwoch 15 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Dabei handelt es sich um fünf Frauen und zehn Männer im Alter zwischen 60 und 96 Jahren, alle hatten Vorerkrankungen. Damit verzeichnet die Behörde seit vorigem März 233 Corona-Todesfälle in Mittelsachsen. 147 Patienten werden derzeit wegen Corona in den mittelsächsischen Kliniken stationär behandelt (-12), davon 23 beatmet (-1).

Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 12 450 Mittelsachsen positiv auf das Virus getestet (Stand Mittwoch, 12 Uhr) – das sind im Vergleich zum Dienstag 394 Fälle mehr. Davon entfallen 2 234 auf den Altkreis Döbeln (+97), 4 778 auf den Altkreis Mittweida (+174) und 5 438 auf den Altkreis Freiberg (+123). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 311,1 (+4/Stand Mittwoch, 0 Uhr).

Mehr Kinder in der Notbetreuung

Von den rund 11 200 Kindern, die im Landkreis Mittelsachsen normalerweise eine Kindertagesstätte besuchen, befinden sich rund 2 500 in der Notbetreuung (Stand 6. Januar). Das sind laut Landratsamt rund 22 Prozent und damit sechs Prozentpunkte mehr im Vergleich zur Erhebung vor Weihnachten. Bei den älteren Kindern im Hort seien es rund 10,4 Prozent und damit rund drei Prozentpunkte mehr. Tatsächlich habe es deutlich mehr Anmeldungen für die Notbetreuung gegeben als letztlich in Anspruch genommen wird. Demnach hat fast ein Drittel der Familien im Landkreis (31,57 Prozent) Kinder für die Notbetreuung angemeldet. Grundlage für die Notbetreuung bildet eine Allgemeinverfügung des Freistaates. Diese schreibt vor, welche Eltern ihre Kinder in eine Einrichtung geben können. Anspruch haben Familien, wenn ein Elternteil oder Beide in sogenannten systemrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, arbeiten.

Während der ersten Schul- und Kitaschließung im Frühjahr schwankten die Zahlen. Mitte März wurden nach Angaben der Kreisverwaltung rund sieben Prozent der Kinder in Mittelsachsen notbetreut. Nachdem die Möglichkeiten erweitert wurden, also mehr Eltern Anspruch hatten, stieg auch die Zahl der Kinder in der Notbetreuung. Ende April waren es rund 14 Prozent, einen Monat später etwa 28 Prozent.

Von daz/obü