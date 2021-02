Corona in Mittelsachsen: 15-Kilometer-Regel und nächtliche Ausgangssperre aufgehoben

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die nächtliche Ausgangssperre und die 15-Kilometer-Regel sind im Landkreis Mittelsachsen wie bereits angekündigt aufgehoben. Eine Allgemeinverfügung dazu hat das Landratsamt am Dienstag erlassen. Damit kann nun wieder die häusliche Unterkunft auch in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr verlassen werden, beispielsweise für Besuche bei einer weiteren, nicht zum Hausstand gehörenden Person. Ebenso ist die sogenannte 15-Kilometer-Regel im Landkreis nicht mehr gültig. Das heißt, dass zum Beispiel Versorgungsgänge, Individualsport oder Bewegung im Freien nicht mehr nur im Umkreis von 15 Kilometern vom Wohnbereich oder von der Unterkunft erfolgen können, sondern auch darüber hinaus.

Die neue Allgemeinverfügung regelt zudem den Konsum von Alkohol, wofür bislang eine extra Verfügung bestand. Änderungen gibt es hier allerdings nicht: Der Konsum von Alkohol in vielen Bereichen der Öffentlichkeit bleibt weiter untersagt. Innerorts gilt in der Öffentlichkeit weiterhin ein Alkoholverbot. Auch außerorts ist an Bahnhöfen und Parkplätzen sowie im Umkreis von Sitzmöglichkeiten und Bushaltestellen der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit nicht erlaubt.

Elf weitere Todesfälle

Das Gesundheitsamt hat weitere elf Todesfälle gemeldet, die mit Corona im Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 90 und 95 Jahren sowie um neun Frauen im Alter zwischen 69 und 96 Jahren. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Mittelsachsen beträgt jetzt 523.

Die Zahl der Mittelsachsen, die sich seit Pandemiebeginn nachweislich mit Corona infiziert haben, beträgt jetzt 15 227 (+71). Davon entfallen 3032 auf den Altkreis Döbeln (+19), 5 890 auf den Altkreis Mittweida (+33) und 6 305 auf den Altkreis Freiberg (+19).

Laut Robert Koch Institut beträgt der Inzidenzwert für Mittelsachsen jetzt 60,8 (-12,2). Derzeit werden 69 Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt (-11), 11 davon beatmet (-1).

Von daz/obü