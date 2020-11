Corona in Mittelsachsen: 160 neue Fälle übers Wochenende

Döbeln/Freiberg

Im Landkreis Mittelsachsen wurden am Wochenende 160 neue positive Befunde registriert. Somit stiegt die Fallzahl seit März auf 1245. Aufgeschlüsselt auf die Altkreise gibt es die meisten Fälle im Altkreis Freiberg mit 656 Fällen. Im Altkreis Mittweida wurden 396 Fälle registriert und im Altkreis Döbeln 193. Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, stieg auf 35 – davon werden drei Personen beatmet. Am Freitag lag die Zahl der stationär behandelten Personen bei 23. 1497 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Rechnerisch gesund sind seit März 695 Personen. Im Gesundheitsamt ging die Meldung ein, dass noch eine weitere Pflegeeinrichtung in Mittelsachsen betroffen ist.

Ab Montag gilt in Sachsen eine neue Verordnung. Sie sieht weitreichende Schließungen von Einrichtungen und Angeboten im Bereich Freizeit und Kultur vor. Eine Übersicht ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Die neue Verordnung Sachsens ist auf der Internetseite des Freistaates eingestellt.

Von Thomas Sparrer