Die Zahl der Coronafälle ist im Landkreis nur geringfügig angestiegen – um 20 auf 14 471. Nach dem Wochenende ist die Fallzahl in der Regel niedriger als sonst. Seit Sonntag gilt in Mittelsachsen innerorts ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Auch für außerorts gibt es Regeln, die den öffentlichen Konsum von Alkohol einschränken.