Corona in Mittelsachsen: 27 Patienten müssen beatmet werden

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen meldete am Montag 70 neue bestätigte Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der registrierten Infizierten im Landkreis seit März auf 10 920 (Stand Montag, 12 Uhr). Diese verteilen sich auf die drei Regionen wie folgt: Altkreis Döbeln 1 827 Fälle (+12), Altkreis Mittweida 4 147 Fälle (+36) und den Altkreis Freiberg 4 946 Fälle (+22).

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist nicht weiter gestiegen. Sie liegt bei 168. Aktuell werden 186 Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis Mittelsachsen behandelt (-1), davon müssen 27 beatmet werden (+5). Im Helios Klinikum in Leisnig werden derzeit 31 Patienten mit Covid 19 auf Normalstation und acht Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Vom Döbelner Krankenhaus gibt es die Information, dass es „stark ausgelastet“ ist. Das Robert-Koch-Institut weist für Mittelsachsen einen Inzidenzwert von 318 aus (+3/Stand Montag, 0 Uhr). Der Wert sagt aus, wie viele Personen sich pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Von daz/obü