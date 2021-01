Corona in Mittelsachsen: 27 weitere Todesfälle

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 27 weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen. Es handelt sich um 17 Männer (73 bis 94 Jahre alt) sowie zehn Frauen (74 bis 97 Jahre alt). Alle hatten Vorerkrankungen. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 398 seit Pandemiebeginn.

Insgesamt wurden jetzt 14 324 Mittelsachsen positiv auf das Corona-Virus getestet – das sind im Vergleich zum Vortag 76 mehr. Davon entfallen 2788 auf den Altkreis Döbeln (+24), 5501 auf den Altkreis Mittweida (+29) und 6035 auf den Altkreis Freiberg (+23). Laut RKI liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 212,8 (+11). In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 148 Patienten wegen Corona behandelt (-14), davon 17 beatmet (-1).

Das Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden wird durch den Freistaat veröffentlicht. Aus dem Altkreis Döbeln bleiben die beiden Städte Leisnig und Hartha die Kommunen mit den höchsten Infektionszahlen verglichen mit der Einwohnerzahl. In Leisnig gab es 41 und in Hartha 31 Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Von daz/obü