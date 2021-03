Corona in Mittelsachsen: 79 neue Fälle

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Mittwoch 79 neue Corona-Fälle gemeldet, die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit im Landkreis auf 15 728. Für die drei Regionen bedeutet das Folgendes: Altkreis Döbeln 3149 Fälle (+14), Altkreis Mittweida 6054 Fälle (+34) und Altkreis Freiberg 6 525 Fälle (+31). Die Todesfallzahl liegt weiterhin bei 558. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 44 Patienten stationär wegen Corona behandelt (+6), davon zehn beatmet (+1). Der Inzidenzwert laut Robert Koch Institut beträgt für Mittelsachsen derzeit 60,5 (-11,8).

Von daz/obü