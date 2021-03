Corona in Mittelsachsen: Fälle auf Intensivstation nehmen zu

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 138 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Mittelsachsen auf 17 783. Davon entfallen 3 574 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+20), 7 414 auf den Altkreis Freiberg (+69) und 6795 auf den Altkreis Mittweida (+49).

Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen ist deutlich gesunken und liegt jetzt laut Robert-Koch-Institut bei 166,4 (-33,5). In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 51 Covid-19-Patienten stationär behandelt (+2). Von diesen müssen 18 Menschen beatmet werden (+3). Die Zahl der Todesfälle im Landkreis hat sich nicht weiter erhöht und liegt demnach bei 591.

Die Kommune mit der höchsten Inzidenzzahl im Altkreis Döbeln bleibt Ostrau. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt dort 507,5. In der Stadt Döbeln gab es in den zurückliegenden sieben Tagen 66 Neuinfektionen, was einen Inzidenzwert von knapp 280 ergibt.

Von daz/obü