Corona in Mittelsachsen: Gesundheitsamt meldet 14 weitere Todesfälle

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Donnerstag 14 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um acht Frauen und sechs Männer im Alter zwischen 55 und 98 Jahren. Alle hätten Vorerkrankungen gehabt, so das Landratsamt. Damit verzeichnete die Gesundheits-Behörde seit März 247 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

In den Kliniken des Landkreises Mittelsachsen werden zurzeit 148 Patienten wegen Corona behandelt (+1), davon 21 beatmet (-2). Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 12 751 Mittelsachsen positiv auf das Virus getestet – das sind im Vergleich zum Mittwoch 301 mehr (Stand Donnerstag, 12 Uhr). Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die drei Regionen des Landkreises: 2 318 im Altkreis Döbeln (+84), 4 905 im Altkreis Mittweida (+127) und 5 528 im Altkreis Freiberg (+90). Nach den Zahlen des Robert Koch Institutes liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 394,9, was einen enormen Anstieg gegenüber den Vortagen bedeutet.

Hartha bleibt negative Spitze

Das Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden wird durch den Freistaat veröffentlicht. Was die Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen betrifft, hält Hartha weiterhin einen Spitzenplatz im negativen Sinne. Dort gab es 61 Corona-Neuzugänge innerhalb der letzten sieben Tage. Das ergibt eine Inzidenz von 877,8 (Stand 13. Januar). Schlimmer ist es nur in Lunzenau. In dem Landkreisvergleich liegt Döbeln auf Platz 8 mit 137 Neuinfektionen und einer Inzidenz von 580,9. Leisnig ist auf Platz 13 (39 Neuinfektionen/ Inzidenz 473,1), Großweitzschen auf Platz 18 (12/437,8), Waldheim auf Platz 22 (37/413,4), Zschaitz-Ottewig auf Platz 39 (3/231,1), Roßwein auf Platz 43 (14/186,6) und Ostrau auf Platz 44 mit 5 Neuinfektionen sowie einer Inzidenz von 141.

Aktionswoche findet nicht im März statt

Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilt, ist die diesjährige Woche der offenen Unternehmen, die eigentlich immer im März stattfindet, zunächst abgesagt worden. Der Grund dafür ist die aktuelle Corona-Lage. Ursprünglich war geplant, dass sich Interessierte ab kommenden Montag auf der Internetseite der mittelsächsischen Wirtschaftsförderung anmelden können. Das funktioniert nun erst einmal nicht. Ob die Berufsorientierungswoche zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann oder in diesem Jahr ganz ausfallen muss, steht laut Kreisverwaltung derzeit noch nicht fest. Weiterhin geplant seien die Berufsorientierungsmessen „Schule macht Betrieb“ im Herbst in Döbeln, Mittweida und Freiberg. Diese Informationsveranstaltung war im Vorjahr unter Corona-Bedingungen unter anderem im Welwel in Döbeln ausgerichtet worden und erfreute sich trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen eines großen Zuspruchs.

Von daz