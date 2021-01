Corona in Mittelsachsen: Gesundheitsamt meldet 31 weitere Todesfälle

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Donnerstag 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um 14 Frauen und 17 Männer im Alter zwischen 57 und 100 Jahren. Alle hätten Vorerkrankungen gehabt, so das Landratsamt. Damit verzeichnete die Gesundheits-Behörde seit März 278 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

In den Kliniken des Landkreises Mittelsachsen werden zurzeit 141 Patienten wegen Corona behandelt (-7), davon 18 beatmet (-3). Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 12 943 Mittelsachsen positiv auf das Virus getestet – das sind im Vergleich zum Donnerstag 192 mehr (Stand Freitag, 12 Uhr). Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die drei Regionen des Landkreises: 2 385 im Altkreis Döbeln (+67), 4 981 im Altkreis Mittweida (+76) und 5 582 im Altkreis Freiberg (+54). Nach den Zahlen des Robert Koch Institutes liegt der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 415,3 (Stand Freitag, 0 Uhr).

Neue Allgemeinverfügung

In Mittelsachsen soll laut Landratsamt in der kommenden Woche eine neue Allgemeinverfügung zur Quarantäne in Kraft treten. Grundlage bildet ein Erlass des Freistaates. Demnach müssen sich ab Montag auch die Personen umgehend in Quarantäne begeben, die ein positives Ergebnis nach einem Schnelltest haben. In der Folge muss ein sogenannter PCR-Test erfolgen. Betroffene können ein Formblatt unkompliziert nutzen, um ihr positives Testergebnis an das Gesundheitsamt zu senden. Auch Kontaktpersonen der Kategorie 1 und Verdachtsfälle können das Formblatt nutzen. Es ist auf der Internetseite des Landkreises unter dem Thema Corona zu finden. Es kann heruntergeladen, gespeichert und dann per Mail ans Gesundheitsamt geschickt werden. Damit gelte generell: Wenn eine Person weiß, dass sie positiv getestet wurde – auch wenn diese Information vom Arzt, Gesundheitsamt oder Labor mündlich übermittelt wurde – ist diese verpflichtet, sich sofort abzusondern, also in Quarantäne zu begeben. Gleiches gilt für die Personen, die im Haushalt leben (sogenannte Hausstandsangehörige). Personen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden, haben nach der Allgemeinverfügung auch in Quarantäne zu gehen, unabhängig davon, ob der schriftliche Bescheid des Gesundheitsamtes schon vorliegt. Die Allgemeinverfügung soll zeitnah im elektronischen Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht werden.

Von daz/obü