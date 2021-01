Corona in Mittelsachsen: Impfzentrum in Mittweida nimmt Regelbetrieb auf

Mittelsachsen/Mittweida/Döbeln

Das mittelsächsische Impfzentrum über dem Simmelmarkt in Mittweida, Schillerstraße 1, ist Montag früh in Betrieb gegangen. Bis zum frühen Nachmittag wurden dort etwa 60 Personen geimpft. „Dabei handelt es sich zunächst um Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Pflegediensten aus dem ganzen Landkreis“, wie René Illig, Leiter Soziale Dienste des DRK Döbeln-Hainichen erklärt. Bis zu 220 Impfungen am Tag sollen möglich sein. Der Impfstoff sei am Sonntag aufgetaut worden, damit er zum Wochenstart zur Verfügung stand. Sechs Impfungen aus einer Ampulle sind möglich. „Für den besagten Personenkreis vereinbart das DRK Gruppentermine. Den Termin für die Zweitimpfung in 21 Tagen gibt es bei der ersten Impfung gleich mit“, sagt Illig. Ein mobiles Impfteam ist in Altenpflegeheimen von Mittelsachsen unterwegs. Ein zweites Team soll bald hinzukommen. Personal von Kliniken des Landkreises ist auch schon geimpft worden. Das übernehmen Mediziner der Kliniken oder von Medizinischen Versorgungszentren selbst.

Individuelle Termine übers Internet

Für die Vergabe der individuellen Termine ist das DRK Döbeln-Hainichen nicht zuständig, wie René Illig betont. Dafür ist am Montag um 14 Uhr durch den Freistaat und das DRK Sachsen eine zentrale Internetseite freigeschaltet worden – das Serviceportal zur Impfung gegen das Corona-Virus in Sachsen. Menschen über 80 Jahre sollen dabei vorrangig Termine erhalten. Am 18. Januar sollen voraussichtlich die ersten individuellen Impfungen möglich sein. Erwartungsgemäß ist das Portal zunächst überlastet. Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, werde auch die Anmeldung für weitere Risikogruppen und später für alle weiteren Personen möglich sein. Die Anmeldung besteht aus zwei Schritten: der Registrierung und der Terminvereinbarung. Es ist auch möglich, betreute Personen anzumelden. Eine telefonische Hotline für Terminbuchungen, die sich vor allem viele ältere Menschen wünschen, die kein Internet haben, soll laut Freistaat „in Kürze“ geschaltet werden.

Anzeige

Acht weitere Todesfälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise in Mittelsachsen seit Pandemiebeginn liegt jetzt bei 11.882. Das sind im Vergleich zum Freitag 285 mehr. Laut Robert Koch Institut beträgt der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis 304,8. Über das Wochenende meldete das Gesundheitsamt acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Dabei handelt es sich um zwei Frauen und sechs Männer im Alter zwischen 69 und 93 Jahren, alle hatten Vorerkrankungen. Damit verzeichnet die Behörde seit März vorigen Jahres 208 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. 156 Patienten werden derzeit in den mittelsächsischen Kliniken behandelt, davon 22 beatmet.

Von Olaf Büchel