Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 1045 neue bestätigte Coronavirus-Nachweise gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit in Mittelsachsen auf 91 183. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 76 Patienten wegen Corona behandelt (+2), davon müssen vier beatmet werden (+2). Die Inzidenz laut Robert Koch-Institut ist um 270,6 auf 1888,1 gesunken. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind nicht zu beklagen. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen beträgt 977.

Von daz/obü