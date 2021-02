Corona in Mittelsachsen: Inzidenzwert sinkt auf 81,2

Döbeln

Der Inzidenzwert für den Landkreis Mittelsachsen ist am Donnerstag laut Angaben des Robert Koch-Institutes auf 81,2 Infektionen pro 100 000 Einwohner gesunken. Die Zahl der Infektionen stieg um 31 auf 14 998. 85 Patienten (-17) werden in den Kliniken in Mittelsachsen wegen Corona stationär behandelt, zwölf davon werden beatmet (-1).Im Altkreis Döbeln lag die Zahl der bisherigen Infektionen damit bei 2961 (+7), im Raum Mittweida bei 5792 (+21) und in der Region Freiberg bei 6245 (+3). Todesfälle gab es bisher 484. Seit Dienstag stieg die Zahl der Verstorbenen um 14.

Von Thomas Sparrer