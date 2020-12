Corona in Mittelsachsen: Keine erneute große Testaktion vor dem Jahreswechsel

Mittelsachsen/Döbeln

Für Mittelsachsen wurden am Montag keine weiteren Todesfälle gemeldet, die mit Corona im Zusammenhang stehen. Die Zahl der Gestorbenen beträgt demnach weiterhin 97. Das Gesundheitsamt registrierte am Montag 91 bestätigte neue Corona-Fälle (Stand Montag, 12 Uhr). Damit gibt es seit März 9934 positive Befunde. Auf die Regionen verteilt sich die Zahl wie folgt: Altkreis Döbeln 1576 Fälle (+14), Altkreis Mittweida 3737 Fälle (+62) und Altkreis Freiberg 4621 Fälle (+15). Die Zahl der Menschen, die wegen Corona in den mittelsächsischen Krankenhäusern behandelt werden, ist auf 193 Patienten noch einmal deutlich angestiegen (+14 gegenüber dem Vortag), davon müssen 21 Menschen beatmet werden (+3). Der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut für Mittelsachsen ermittelt hat, ist hingegen gesunken auf 435 (-49/Stand Montag, 0 Uhr).

Wieder strengere Kontaktbeschränkungen

Die große Corona-Testaktion, die der Landkreis Mittelsachsen kurzfristig vor Heiligabend auf die Beine gestellt hatte, wird sich vor dem Jahreswechsel nicht wiederholen. „Die Testung in Mittweida war zunächst einmalig, weil Weihnachten ein besonders Fest ist. Aktuell sind keine weiteren Aktionen in dieser Form geplant“, erklärte André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf eine entsprechende Anfrage.

Anzeige

Am 23. Dezember hatten sich 932 Menschen aus dem Landkreis im Impfzentrum Mittweida freiwillig einem Schnelltest unterzogen, um mehr Sicherheit für die Weihnachtsfeierlichkeiten in Familie zu erhalten. Dabei waren 32 Personen positiv getestet worden. Weder der Landkreis noch der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen, dessen Kräfte das Testen übernahmen, hatten mit so einer großen Resonanz gerechnet.

Immerhin hatte der Freistaat über Weihnachten – vom 24. bis 26. Dezember – die Kontaktbeschränkungen gelockert. So waren Treffen des eigenen Hausstandes mit vier weiteren Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis erlaubt, wobei die Zahl der Hausstände nicht begrenzt war und der 15-Kilometer-Bewegungsradius nicht für die An- und Abreise der Gäste galt.

Jetzt sind die Regeln wieder strenger und über Silvester/ Neujahr soll es keine erneuten Lockerungen geben. Das heißt, es dürfen sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen, Kinder bis zum 14. Geburtstag nicht mitgezählt. Kommunen können sogar strengere Regeln erlassen, doch davon hat im Raum Döbeln bislang noch keine Gebrauch gemacht.

Von Olaf Büchel