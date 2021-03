Corona in Mittelsachsen: Sinkende Inzidenz und neue Lockerungen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 16 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 15 901 gestiegen. Im Altkreis Döbeln gibt es jetzt 3182 Fälle (+5), im Altkreis Freiberg sind es 6600 Fälle (+7) und im Altkreis Mittweida 6119 (+4). Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist um zwei auf 576 gestiegen. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 34 Corona-Patienten stationär behandelt (-2), davon werden neun beatmet (+1). Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut ist leicht gesunken und liegt jetzt bei 72,7 (-2,3).

Drei neue Allgemeinverfügungen

Mit drei neuen Allgemeinverfügungen, die am Dienstag in Kraft getreten sind und die zunächst bis 31. März gelten, lässt der Landkreis weitere Lockerungen zu. Das betrifft das Einkaufen im Einzel- und Großhandel nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum (Click&Meet). Erlaubt ist dabei maximal ein Kunde pro angefangenen 40 Quadratmeter Verkaufsfläche. Unterstützungsbedürftige Personen und Minderjährige zählen nicht mit. Ebenfalls möglich ist jetzt im Landkreis Individualsport alleine oder zu zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 15 Jahren im Außenbereich und auf Außensportanlagen. Einrichtungen körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetik- und Tattoostudios können in Mittelsachsen mit wöchentlicher Testung des Personals öffnen. Die Kunden müssen dabei einen tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Damit diese Lockerungen fortbestehen können, muss der Inzidenzwert im Landkreis und in Sachsen unter 100 bleiben.

Von daz/obü