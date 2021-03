Corona in Mittelsachsen: Steigende Fallzahl und Fahrerlaubnisstelle im Notbetrieb

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 91 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 15 992 gestiegen. Im Altkreis Döbeln gibt es jetzt 3191 Fälle (+9), im Altkreis Freiberg sind es 6650 Fälle (+50) und im Altkreis Mittweida 6151 (+32). Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist um fünf auf 581 gestiegen. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 31 Corona-Patienten stationär behandelt (-3), davon werden acht beatmet (-1). Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut ist auf 53,3 gesunken (-19,4).

Fahrerlaubnisbehörde im Notbetrieb

Aufgrund von personellen Ausfällen ist bis mindestens 19. März nur ein sehr eingeschränkter Notbetrieb in der Fahrerlaubnisbehörde Mittelsachsen für systemwichtige Personen beziehungsweise Vorgänge möglich. Darüber informiert das Landratsamt, das um Verständnis bittet. Die Mitarbeiterinnen seien bemüht, dringende Anrufe unter 03731 799-1454 beziehungsweise E-Mails an service-fahrerlaubnisbehoerde@landkreis-mittelsachsen.de zu beantworten. Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis könnten per Post in der Fahrerlaubnisbehörde eingereicht werden. Diese bittet zudem darum, bei Anträgen auf Erweiterung einer Fahrerlaubnis zusätzlich eine Kopie des bereits vorhandenen Führerscheines beizufügen. Ausführliche Hinweise und Vordrucke zum Download gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

Von daz/obü