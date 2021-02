Corona in Mittelsachsen: Zwölf weitere Todesfälle

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet zwölf weitere Todesfälle in Mittelsachsen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Dabei handelt es sich um sechs Männer und sechs Frauen, die zwischen 62 und 100 Jahre alt waren. Die Zahl der Infektionsfälle im Landkreis ist um 33 auf jetzt insgesamt 15 293 seit Pandemiebeginn gestiegen. Auf die drei Regionen teilt sich die Gesamtzahl so auf: Altkreis Döbeln 3056 (+14), Altkreis Mittweida 5915 (+11) und Altkreis Freiberg 6322 (+8). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 58 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-9), davon 14 beatmet (+1). Der Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch Institut aktuell bei 59,5 und ist damit gleich geblieben.

Von daz/obü